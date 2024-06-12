Макрон отстал от Новой Каледонии

В Телеграм-канале "Бакинский Бурила" размещена публикация о том, как президент Франции Эмманюэль Макрон проиграл в Новой Каледонии.

Day.Az представляет публикацию:

Президент Франции Эмманюэль Макрон объявил о ̶т̶о̶м̶,̶ ̶ч̶т̶о̶ ̶и̶ ̶в̶ ̶К̶а̶л̶е̶д̶о̶н̶и̶и̶ ̶о̶н̶ ̶п̶р̶о̶в̶а̶л̶и̶л̶с̶я̶ приостановке избирательной реформы на заморской территории в Новой Каледонии, которая спровоцировала массовые протесты коренного населения.

Очевидно, что это результат провала выборов в Европарламент, на которых его партия с треском проиграла оппозиции Марин Ле Пен. Товарищ Макрон ̶о̶б̶и̶л̶ь̶н̶о̶ ̶о̶б̶д̶е̶л̶а̶л̶с̶я̶ произвел переоценку ситуации и решил, что надо вести себя помягче, а то попрут не только из Африки, но и из Елисейского дворца.

По его словам, он приостанавливает проект избирательного закона в Новой Каледонии, который должен был позволить голосовать на местных выборах жителям, которые прожили на этой территории 10 лет, чтобы "дать полную силу местному диалогу и восстановлению порядка".

​​​​​​​Беспорядки в Новой Каледонии начались из-за избирательной реформы в которой местные силы, выступающие за независимость, видят угрозу ослабления позиций коренного народа. На архипелаге десятилетиями существует напряженность между коренным населением - канаками, и потомками колонизаторов, которые хотят остаться частью Франции.

С 15 мая на острове ввели чрезвычайное положение и перебросили туда дополнительные силы полиции. Жандармы не помогли, и Макрону пришлось лично лететь в Новую Каледонию в попытке успокоить ситуацию. Он призвал восстановить порядок, после чего начнется политический диалог о будущем территории.

Макрон рассчитывал получить с этого визита какие-то дивиденды - а получил только порцию насмешек над самим собой во французских соцсетях. Что ж - на фоне провала на выборах это лучшее, на что он может сейчас рассчитывать.