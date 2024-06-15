Макрон снова погружает Европу в кошмары

Предвыборная авантюра Макрона снова погружает Европу в кошмары. Решение Эммануэля Макрона назначить досрочные выборы во Франции заставляет европейских чиновников вспомнить Брекзит, пишет сегодня Bloomber, передает Day.Az.

По данным издания, чиновники ЕС видят параллели между голосованием во Франции и Брекзитом, а тем временем финансовые рынки упали из-за опасений по поводу победы крайне правых.

"Как только Макрон объявил о своем решении, двое тут же сравнили его с бывшим премьер-министром Великобритании Дэвидом Кэмероном, который созвал и проиграл референдум по членству в Европейском Союзе", - пишет издание.

Макрон застал врасплох всю страну, включая членов его собственной партии "Ренессанс", когда распустил французский парламент и назначил внеочередные выборы. Они пройдут в два тура: 30 июня и 7 июля.

Неожиданный шаг был сделан после того, как проевропейская партия Макрона "Ренессанс", ранее известная как La France En Marche! ("Вперёд, Республика!"), потерпела сокрушительное поражение от ультраправого "Национального объединения" (НО) на выборах в Европарламент, что еще больше осложнило ситуацию внутри страны. Выступающая против миграции партия националистов и евроскептиков, лидером которой в течение 10 лет была Марин Ле Пен, прежде чем в 2022 году передала бразды правления ее нынешнему лидеру Жордану Барделле, набрала более 30 процентов голосов, что вдвое больше, чем у "Ренессанса" (15%).

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp и будьте в курсе главных новостей!