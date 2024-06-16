В правящей партии Грузии рассказали о будущем отношений с США

Генеральный секретарь правящей партии "Грузинская мечта", мэр Тбилиси Каха Каладзе выразил уверенность, что отношения с США перезагрузятся и еще больше углубятся, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

Отношения Грузии с США, а также ЕС разладились на фоне принятия грузинским парламентом закона об иноагентах. Госдеп ранее заявил, что вводит визовые санкции в отношении десятков граждан Грузии, включая членов правительства, парламента и их родственников, а также правоохранителей в связи с принятым законом.

"Нет никаких американских санкций. Есть американская дружба, стратегическое партнерство, и эти отношения еще больше углубятся, перезагрузятся и станут более дружественными", - сказал Каладзе грузинским журналистам.

Мэр Тбилиси также коснулся европейского будущего страны, отметив, что в годы правления "Грузинской мечты" республика добилась больших успехов на пути сближения с ЕС. "Хочу подчеркнуть, что наш путь - это Европа, европейское будущее, евроинтеграция, и на этом пути "Грузинская мечта" достигла большой победы вместе с населением нашей страны. Каким бы ни были давление и поптытки создания проблем, мы продолжим этот путь, будем идти с честью и станем членами той семьи, которая называется Европа и Евросоюз", - заключил политик.

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