Йеменские хуситы заявили об атаке на эсминец США

Йеменские мятежники-хуситы из движения "Ансар Аллах" нанесли удары по американскому эсминцу и двум коммерческим судам - Captain Paris и Happy Condor.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом заявил военный представитель радикальной организации Яхья Сариа в эфире принадлежащего ей телеканала Al Masirah.

По его словам, эсминец был атакован баллистическими ракетами в акватории Красного моря. Нефтяной танкер Captain Paris хуситы атаковали противокорабельными ракетами также в Красном море, танкер для перевозки сжиженного нефтяного газа Happy Condor подвергся ударам беспилотников в Аравийском море, утверждает Сариа.

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