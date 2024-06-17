Дания собралась ограничить проход танкеров из теневого флота России

Теневой флот танкеров, перевозящий российскую нефть, представлен в основном старыми судами, что представляет опасность для окружающей среды, из-за чего Дания ищет способ ограничить их проход через свои проливы. Об этом Reuters заявил глава МИД королевства Ларс Лекке Расмуссен, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

По его словам, Дания собрала группу стран-союзниц, с которой она обсуждает проблему и способы ее решения. Участники переговоров опираются на широкий консенсус в отношении того, что теневой флот является международной проблемой, и по этой причине требует международных решений.

Расмуссен подчеркнул, что любые применяемые меры должны быть юридически обоснованными с точки зрения международного права, а также быть реализованными на практике.

По оценкам агентства, Россия отправляет через датские проливы около трети своего морского экспорта нефти. Ужесточение условий может существенно ударить по ее возможностями экспортировать углеводороды, однако одновременно и привести к росту цен на нефть.

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