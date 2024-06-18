ЕС поставит оборону на первый план в пятилетней повестке

Вопросы безопасности и обороны выйдут на первый план стратегической повестки Евросоюза на следующие пять лет. Об этом сообщил портал EUobserver со ссылкой на попавший в его распоряжение проект документа, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

В нем указано, что страны сообщества намерены увеличить военные расходы, интегрировать оборонные рынки стран ЕС, продвигать совместные закупки вооружений и развивать новые проекты в этой сфере.

Они также планируют работать над увеличением конкурентоспособности ЕС на фоне экономического доминирования США и КНР, балансируя между приверженностью свободной торговле и протекционизмом, отмечает портал. В то же время, подчеркивает EUobserver, вопросы климата, которые занимали важное место в предыдущей стратегии Евросоюза на 2019-2024 годы, уйдут на второй план.

Как указал эксперт европейского аналитического центра Bruegel Симон Тальяпьетра, такой проект стратегии отражает необходимость переориентации работы Еврокомиссии на геополитические, а не внутренние вопросы.

Ранее глава внешнеполитической службы ЕС Жозеп Боррель сообщил о намерении увеличить оборонные расходы стран Евросоюза к 2025 году на одну треть - на €70 млрд - по сравнению с €214 млрд в 2021 году.

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