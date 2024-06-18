Стало известно, почему Макрон распустил парламент

Президент Франции Эмманюэль Макрон принял решение о роспуске Национального собрания (нижней палаты парламента), чтобы избежать потенциальной необходимости распускать правительство из-за вотума недоверия, который оппозиция грозила инициировать осенью.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом сообщает газета La Depeche со ссылкой на главу государства.

"Это одно из самых сложных решений, которые я принял за последние семь лет", - сказал Макрон в беседе с журналистами из региональных изданий.

Он утверждает, что действовал "без легкомыслия" и "не в одиночку", хотя, как уточняет газета, и не советовался ни с премьер-министром, ни с председателями обеих палат парламента. Глава государства рассказал, что обсуждал этот вопрос с людьми, которым доверяет, но негласно, поскольку такие важные решения "принимаются единолично и под его личную ответственность", - пишет газета.

Макрон отказался комментировать шок, спровоцированный в обществе его решением. Он подтвердил, что знает о том, что французы не понимают его выбор и злятся на него, однако рассчитывает, что "сила убеждения откроет ему дорогу" и дебаты вокруг партийных программ окажутся для него благоприятными. И хотя глава государства признает, что на предстоящих выборах 30 июня и 7 июля президентская коалиция может оказаться позади блока левых партий в Национальном собрании, однако в первую очередь рассчитывает, что ко второму туру выборов удастся не допустить получения партией "Национальное объединение" Марин ле Пен абсолютного большинства.

"Я понял смысл поражения на выборах в Европарламент и осознал демократические последствия. Если французы снова доверятся нам, все уже никогда не будет как прежде. Нам придется быть еще более открытыми по поводу содержания принимаемых мер и способа управления", - сказал он.