Армия Израиля одобрила оперативные планы наступления в Ливане

Оперативные планы наступательных действий израильской армии в Ливане были одобрены и утверждены.

Об этом сообщила армейская пресс-служба, передает Day.Az.

Согласно заявлению, это решение было принято по итогам оперативного совещания в штабе Северного командования. "В ходе оценки ситуации были одобрены и утверждены планы наступления в Ливане, а также приняты решения о продолжении повышения боеготовности войск на местах," - говорится в сообщении.

Отмечается, что планы наступательных действий утвердили командующий Северным командованием генерал-майор Ори Гордин и начальник Оперативного управления Генштаба генерал-майор Одед Басюк.

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