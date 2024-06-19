https://news.day.az/world/1669077.html Брифинг Белого дома внезапно прервали
Брифинг Белого дома внезапно прервали
Во время брифинга в Белом доме одна из журналисток упала в обморок.
Как передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru, после этого мероприятие было приостановлено, но вскоре возобновилось.
Причина недомогания журналистки неизвестна, но, как полагает пресс-секретарь ведомства Карин Жан-Пьер, ей могло стать плохо из-за рекордной жары, пришедшей в Вашингтон.
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