Брифинг Белого дома внезапно прервали

Во время брифинга в Белом доме одна из журналисток упала в обморок.

Как передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru, после этого мероприятие было приостановлено, но вскоре возобновилось.

Причина недомогания журналистки неизвестна, но, как полагает пресс-секретарь ведомства Карин Жан-Пьер, ей могло стать плохо из-за рекордной жары, пришедшей в Вашингтон.

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