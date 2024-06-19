Столтенберг поставил Китаю ультиматум

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг порассуждал о возможности одновременного сотрудничества Китая с Россией и Европой.

Как передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru, в ходе пресс-конференции руководитель военного альянса фактически поставил Пекину ультиматум, заявив, что "так не может больше продолжаться".

Он намекнул, что в случае продолжения укрепления отношений с Москвой для Китая могут наступить экономические последствия.

Ранее официальный представитель МИД КНР Линь Цзянь заявил, что альянсу стоит пересмотреть свою позицию по украинскому конфликту. "У международного сообщества есть свое справедливое мнение о том, какую роль в украинском кризисе играет НАТО - продукт холодной войны и крупнейшая военная группировка в мире", - сказал он. Дипломат также призвал руководство блока не осуществлять произвольные клеветнические нападки на Китай.

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