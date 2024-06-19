В Турции произошло 42 пожара

В Турции за минувшие сутки зарегистрировано 42 пожара, половина из них в лесах.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил журналистам министр сельского и лесного хозяйства страны Ибрагим Юмаклы.

"Сегодня произошло 42 пожара. Из них 22 в лесах и 20 за пределами лесных зон. 5 пожаров отнесены к группе повышенного риска. Это возгорания в провинциях Бурдур, Чанаккале, Сакарья, Маниса и Ушак. На данный момент продолжаются пожары в Чанаккале и Ушаке, все остальные взяты под контроль", - сообщил министр.

Юмаклы указал, что в тушении пожара в Чанаккале, где расположен пролив Дарданеллы, участвуют 94 пожарных машины и 540 человек личного состава пожарной службы, а также вертолеты и самолеты амфибии, в том числе предоставленные ВС республики. В качестве меры предосторожности было эвакуировано село Буюканафарталар, других угроз нет. Огнем, по его словам, затронута площадь около 300 гектаров.

Пролив Дарданеллы был днем перекрыт для судов в направлении с севера на юг, чтобы пожарная авиация могла набирать воду из моря. По заявлению Главного управления береговой охраны Турции, к настоящему времени "движение через пролив в обоих направлениях восстановлено и осуществляется без ограничений".

Лесной пожар в провинции Ушак в западной части Турции пока еще не удалось взять под контроль. Как сообщил Юмаклы, тушить его начали спустя восемь минут после поступления тревоги. В борьбе с огнем участвует вертолет, 33 пожарных машины и 161 пожарный.

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