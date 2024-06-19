Пентагон планирует сокрушить Китай роем самоуправляемых беспилотников

Американские военные планируют нанести поражение Китаю при помощи роя недорогих самоуправляемых дронов-камикадзе с искусственным интеллектом.

Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, об этом сообщает издание Intercept.

По данным журналистов, Пентагон представил программу Replicator, представляющую собой инициативу по развертыванию тысяч автономных систем в виде самопилотируемых кораблей, самолетов-роботов и роев беспилотников-камикадзе. При этом самолеты-роботы находятся на более высоком уровне, чем традиционные беспилотные летательные аппараты.

Специалисты опасаются, что массовое производство дешевых роботов и беспилотников может привести к тяжелым последствиям для гражданского населения.

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