Пекин призвал Вашингтон уважать связанные с Тибетом интересы КНР

Пекин призывает США осознать важность для Китая вопросов, связанных с Тибетом, и уважать интересы КНР в этой сфере. Соответствующее заявление сделал на брифинге официальный представитель МИД КНР Линь Цзянь, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Китай призывает Соединенные Штаты полностью понять важность вопросов, связанных с Тибетом, и искренне уважать интересы КНР в данной сфере", - подчеркнул официальный представитель китайского внешнеполитического ведомства.

Он добавил, что "так называемое правительство Тибета в изгнании является открыто сепаратистской политической организацией, нарушающей Конституцию и законы Китая".

Ранее агентство Reuters сообщило о встрече в Индии делегации американских чиновников во главе с председателем комитета по иностранным делам Палаты представителей Майклом Макколом с далай-ламой.

Тибетский автономный район (ТАР) - один из пяти национальных автономных районов Китая, расположен на юго-западе страны. В настоящее время ТАР населяют 3,6 млн человек, 95% из них - тибетцы. В мае 2021 года исполнилось 70 лет со дня подписания соглашения о мероприятиях по мирному освобождению Тибета, которое предоставило территории право на национальную районную автономию.

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