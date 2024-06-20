В Грузии пресекли накротрафик из Армении

Грузинские таможенники в тайнике машины, следующей из Армении в Грузию через ТПП "Садахло", нашли 13 килограммов марихуаны.

Как передает Day.Az, об этом говорится в сообщении Службы доходов Минфина Грузии.

Марихуана была спрессована и расфасована по 11 полиэтиленовым пакетам и помещена в тайник в баллоне сжиженного газа. Баллон находился в багажнике автомобиля.

После обнаружения марихуаны дело было передано МВД Грузии для последующего реагирования.

Напомним, несколько лет назад британский журналист и исследователь Харролд Кэйн опубликовал книгу "НаркоКарабах". Выдавая себя за туриста, он совершил поездку по Армении и Карабаху и стал свидетелем широкомасштабной торговли людьми, контрабанды наркотиков и незаконной торговли оружием. Вырученные от наркоторговли деньги расходовались армянской стороной на закупку оружия для бандформирований, оплату услуг наемников и прочие темные цели.

С тех пор прошло много лет, но сегодня, как можно заметить, ничего не изменилось.

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