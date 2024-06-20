Мощный ураган обрушился на Москву

Обрушившийся на Москву и Подмосковье мощный ураган вырвал деревья с корнем, согнул рекламные щиты и снес мусор. Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на Telegram-канал Baza.

Канал пишет, что сильный ветер сдувает птиц из кормушек. В высотках "Москвы-Сити" сработала сигнализация и всех людей попросили спуститься на нижние этажи.

Telegram-канал Mash пишет, что урагану дали название "Эдгар. На стройке около Ботанического сада он снес листы.

По данным синоптиков, гроза, ливень и ветер со скоростью до 23 метров в секунду продержатся в Москве до 22 часов. Предполагается, что могут появиться и смерчи.

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