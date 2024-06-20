В Германии предупредили о распаде страны
Немецкий депутат Маттиас Моосдорф предупредил, что прямое вмешательство Берлина в конфликт в Украине приведет к распаду страны. Его слова приводит YouTube-канал Die Weltwoche, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.
"То есть, Восток не готов продолжать участвовать в поддержке Украины в военном или финансовом отношении, так как видно бесполезность всего этого, по крайней мере, за последние два года", - заявил парламентарий.
По его словам, политика поддержки Киева не пользуется популярностью в восточной части ФРГ, и если Берлин захочет напрямую вмешаться в конфликт в Украине, то немецкое государство может распасться.
Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp и будьте в курсе главных новостей!
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре