Немецкий депутат Маттиас Моосдорф предупредил, что прямое вмешательство Берлина в конфликт в Украине приведет к распаду страны. Его слова приводит YouTube-канал Die Weltwoche, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

"То есть, Восток не готов продолжать участвовать в поддержке Украины в военном или финансовом отношении, так как видно бесполезность всего этого, по крайней мере, за последние два года", - заявил парламентарий.

По его словам, политика поддержки Киева не пользуется популярностью в восточной части ФРГ, и если Берлин захочет напрямую вмешаться в конфликт в Украине, то немецкое государство может распасться.

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