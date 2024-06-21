Кенийцы протестуют против дополнительных налогов

По меньшей мере 200 человек были ранены и более 100 арестованы по всей Кении в ходе протестов против повышения налогов.

Как передает Day.Az, об этом сообщил альянс правозащитных групп Кении, в который входят организации Amnesty International и Медицинская ассоциация Кении.

Ранее сообщалось, что полиция в столице Кении Найроби применила слезоточивый газ и водометы для разгона тысяч демонстрантов в центре города. Протесты против введения дополнительных налогов, которые начались еще 18 июня, 20 июня проходили по всей стране - в крупных городах Килифи, Кисуму, Накуру, Ньери, Момбаса, Элдорет, всего в 19 из 47 округов страны.

Протестующие заявляют, что нововведение нанесет ущерб экономике и повысит стоимость жизни для кенийцев, которые и так едва сводят концы с концами.

Как отмечается в заявлении правозащитников, на месте проведения протестов были найдены гильзы, что предполагает применение боевых патронов. По данным газеты Daily Nation, один человек погиб от огнестрельного ранения в Найроби.

Парламентская комиссия Кении призвала правительство отменить некоторые налоги, предложенные в законопроекте о финансах, в том числе новые налоги на владение автомобилем, на хлеб и растительное масло, а также на финансовые операции. На заседании 20 июня парламент одобрил введение данного законопроекта, однако 25 июня состоится итоговое голосование.

Ранее Международный валютный фонд призвал правительство увеличить доходы в бюджете на 2024/2025 год, чтобы сократить размер госдолга. Законодатели обсуждали этот проект 20 июня во втором чтении, некоторые из них выражают несогласие с проектом бюджета.