Китай пообещал ответить на санкции Японии против местных компаний

Китайские власти раскритиковали санкции Японии в отношении ряда местных компаний за работу с Россией и пообещали принять ответные меры. Как передает Day.Az, об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление официального представителя МИД Китая Линь Цзяня.

"Японская сторона не приняла во внимание серьезную позицию КНР и упорно злоупотребляет противозаконными санкциями в отношении некоторых государств. <...> Мы будем твердо отстаивать свои законные права", - сказал спикер.

Пекин развивает равноправное и взаимовыгодное торгово-экономическое сотрудничество с Москвой, отметил Линь Цзянь. Внешнее вмешательство здесь недопустимо, подчеркнул представитель китайского МИД.

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