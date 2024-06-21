Китай ввел новые санкции против США

Китай ввел новые санкции против структур американского производителя военной техники Lockheed Martin на фоне очередного решения США предоставить оружие Тайваню.

Как передает Day.Az со ссылкой на РБК, об этом сообщает китайский МИД.

"США недавно в очередной раз объявили о продаже оружия Тайваню, что серьезно нарушает принцип "одного Китая" и три китайско-американских совместных коммюнике, серьезно вмешивается во внутренние дела Китая и наносит серьезный ущерб суверенитету и территориальной целостности Китая. <...> Китай решил принять контрмеры против соответствующих организаций и высшего руководящего персонала Lockheed Martin", - говорится в заявлении.

Ограничения предполагают заморозку движимого и недвижимого имущества трех организаций, входящих в корпорацию, - Лаборатории интеграции ракетных систем, Лаборатории передовых технологий и Lockheed Martin Venture, а также руководства самой корпорации: президента Джеймса Тайклита, главного операционного директора Фрэнка Сент-Джона, финансового директора Джея Малава и др. Находящиеся на территории Китая физические и юридические лица не смогут сотрудничать с ними, заключать сделки и т.д., им запрещен въезд в страну, в том числе в Гонконг и Макао.

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