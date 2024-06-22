Жители Парижа освистали жену Макрона

В Париже прошло прощание с французской певицей Франсуазой Арди, умершей от рака на 81-м году жизни.

Прощание с артисткой проходило на кладбище Пер-Лашез, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Кроме Бриджит Макрон на церемонию явились бывший президент Франции Николя Саркози с супругой. Также там присутствовали и другие публичные личности, но освистали только жену французского президента.

Когда Бриджит Макрон вышла к людям, то они громко засвистели. Во Франции ее считают "серым кардиналом". Многие думают, что она управляет своим супругом и направляет политику страны. Поэтому свист можно расценивать как негодование курсом, которому следует сейчас Париж.

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