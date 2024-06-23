США донесли до КНР приверженность обязательствам перед Филиппинами

Соединенные Штаты донесли до Китая публично и в частном порядке свою приверженность выполнению обязательств перед Филиппинами. Как передает Day.Az, об этом заявил помощник госсекретаря США по делам Восточной Азии и Тихого океана Дэниел Критенбринк, находящийся в поездке во Вьетнаме.

"Мы дали понять нашим друзьям в Пекине как публично, так и в частном порядке, что наши обязательства по соглашению о взаимной обороне с Филиппинами остаются железными, и мы продолжим об этом говорить, чтобы ни у одной страны не было сомнений в этом", - сказал он на пресс-конференции.

Чиновник утверждал, что действия Китая в отношении Филиппин являются "безответственными, агрессивными, опасными и глубоко дестабилизирующими". "Нынешняя ситуация вызывает сильное беспокойство", - добавил он, отметив, что, по мнению Вашингтона, ситуация в Южно-Китайском море (ЮКМ) должна вызывать беспокойство у всех стран региона.

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