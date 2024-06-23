Землетрясение в Венесуэле
Землетрясение магнитудой 6,1 зафиксировали на территории Венесуэлы. Об этом сообщается на официальном сайте Европейского средиземноморского сейсмологического центра (EMSC), передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.
По информации специалистов, природный катаклизм произошел в штате Сукре. Эпицентр подземных толчков располагался на расстоянии 66 км к северо-востоку от города Карупано. В данном населенном пункте проживают порядка 167 тыс. человек.
Очаг землетрясения, в свою очередь, находится на глубине 98 км.
Никакой информации о пострадавших к текущему моменту не поступало. То же касается возможных разрушений на территории Венесуэлы.
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