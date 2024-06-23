«Я с**л в Сену!» - вонючий флешмоб для Макрона

В Телеграм-канале "Бакинский Бурила" размещена публикация о том, как река Сена остается чрезмерно загрязненной за месяц до начала Олимпиады в Париже.

Day.Az представляет публикацию:

Уставшие от проблем жители Парижа организовали массовую акцию под лирическим названием "Я с**л в Сену!" - специально для своего "любимого" президента Эмманюэля Макрона.

Суть флешмоба проста: сегодня всех парижан приглашают справить большую нужду в главную реку Парижа. Почему? Да потому что именно сегодня в этой реке собираются провести демонстративный заплыв сам Макрон, а также мэр Парижа Энн Идальго.

Сена превратилась в огромную проблему: совсем скоро в Париже пройдет Олимпиада, и власти Франции намерены организовать несколько соревнований прямо в этой реке. Между тем Сена - одна из самых грязных рек Европы. Уровень вредных веществ и бактерий в ней в десятки раз превышает все мыслимые нормы. Когда спортсмены и общество стали возмущаться планами властей, администрация Макрона и мэрия Парижа объявили, что потратят миллионы евро на очистку реки.

Получилось, хм, не очень: теперь грязи и дерьма в реке "всего-то" втрое больше нормы. Но Макрон не унывает!

Президент Франции заявил, что спортсмены зря боятся за свое здоровье. Отлично, мол, все. Чтобы доказать свою правоту, президент Франции пообещал лично поплавать в Сене вместе с мусором мэром столицы Энн Идальго. Идальго идею поддержала - но на всякий случай пошла сделала себе несколько прививок.

Французы очень любят своего президента. Настолько, что готовятся массово гадить в Сену весь сегодняшний день, чтобы Макрон понял, насколько прекрасная и здоровая вода в этой реке.

Больше того, у акции уже есть сайт, к которому можно присоединиться из любой точки Франции. Достаточно ввести свой адрес, и система подскажет, когда нужно сходить по-большому у себя дома так, чтобы твои "отходы" попали в Сену в момент, когда в ней будет плавать Макрон.

Вот она, народная любовь! Ее не потопить!