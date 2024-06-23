Сигнал бедствия поступил с судна недалеко от побережья Йемена

Судно подало сигнал бедствия в Аденском заливе в 96 морских милях к юго-востоку от прибрежного города Ништун. Об этом сообщил Центр координации морских торговых перевозок при ВМС Великобритании (United Kingdom Maritime Trade Operations, UKMTO), передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

Отмечается, что в результате подтопления экипаж торгового судна был вынужден эвакуироваться на другой корабль. Само судно по-прежнему дрейфует. На этот момент нет информации о том, что послужило причиной инцидента. В UKMTO рекомендовали судам проявлять осторожность при проходе в данном районе.

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