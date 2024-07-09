Процесс интеграции Грузии в ЕС приостановлен

Руководство ЕС приняло решение приостановить процесс вступления Грузии в организацию. Об этом заявил посол ЕС в Грузии Павел Герчинский, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Мне жаль говорить о том, что (лидеры ЕС - прим. ред.) договорились приостановить процесс членства Грузии в Евросоюз. Это четко сказано в докладах Европейского Совета", - сказал Герчинский, выступая в Тбилиси на международной конференции.

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