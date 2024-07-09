Байден резко высказался в адрес критиков из числа Демпартии

Президент США Джо Байден призвал критикующих его членов Демократической партии бросить ему вызов и выдвинуть свою кандидатуру на пост главы государства во время предстоящего съезда политического объединения. Соответствующее заявление он сделал в интервью MSNBC, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Байден подчеркнул, что его разочаровывают элиты в Демпартии США, которые якобы знают "настолько больше".

"Пусть любой из этих ребят посоперничает со мной. Давайте! Выдвигайте свою кандидатуру! Бросьте мне вызов на [национальном] съезде [Демократической партии]!", - призвал глава государства.

Президент США подчеркнул, что избиратели поддержат его на предстоящих выборах, несмотря на провальные дебаты с Дональдом Трампом. Байден сослался на "достаточно хорошие политические инстинкты" и отметил, что "средний избиратель" от него не отвернется.

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