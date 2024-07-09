Армия Израиля отчиталась об успешной операции в секторе Газа

Израильские военные продолжают вести бои в секторе Газа, за минувшие сутки в разных его районах уничтожены десятки палестинских радикалов.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила армейская пресс-служба.

По ее информации, в городе Газа продолжается спецоперация, начатая в ночь на 8 июля на основании разведданных, указывающих на присутствие там отрядов вооруженных сторонников радикальных движений ХАМАС и "Исламский джихад". "К данному моменту войска уничтожили десятки террористов и обнаружили в этом районе множество оружия", - говорится в армейской сводке.

Продолжаются столкновения на земле и под землей в Эш-Шуджайе - одном из районов на востоке города Газа. Там также уничтожено значительное число радикалов, найдено много оружия, в том числе снайперское снаряжение, противотанковые гранатометы, автоматы Калашникова, уничтожены объекты инфраструктуры, использовавшиеся радикалами.

В городе Рафах на юге анклава за сутки в ближнем бою при поддержке ВВС Израиля ликвидированы десятки радикалов, добавили в армии.

Авиаудары в течение суток наносились по всей территории сектора. В число поражаемых целей входили военные сооружения, шахты подземных туннелей и иные объекты инфраструктуры, используемые палестинскими радикалами, проинформировали в пресс-службе.

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