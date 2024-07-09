На Кубе раскрыли план незаконной доставки оружия из США

Министерство внутренних дел Кубы успешно пресекло незаконную поставку из США на остров значительного количества стрелкового оружия и боеприпасов. Эту информацию опубликовали на сайте МВД Кубы под заголовком "Силы министерства внутренних дел раскрыли террористический заговор против Кубы, спонсируемый из США", передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

В сообщении говорится, что в декабре 2023 года правительство Кубы опубликовало список лиц и организаций, финансирующих терроризм, после чего была получена информация о предотвращении нового плана по вербовке людей для осуществления насильственных действий на кубинской территории. Во главе террористов, по информации МВД, стоял кубинец, проживающий в США.

Ведомство заявило, что в ходе расследования, проведенного экспертами министерства, были задержаны Арденис Гарсиа Альварес, основной исполнитель, который эмигрировал нелегально в США в 2014 году, а также другие лица, проживающие на территории Кубы.

По данным МВД, Гарсиа Альварес незаконно проник на кубинскую территорию морским путем и доставил огнестрельное оружие и боеприпасы.

В кубинских правоохранительных органах заявили, что действия их сотрудников позволили предотвратить реализацию разработанных и финансируемых из США планов.

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