Один из крупнейших мостов Нью-Йорка сломался

В США сильная жара спровоцировала обрушение одного из крупнейших мостов, как передает Day.Az, об этом сообщает Metro.

Из-за жары пострадал мост в Нью-Йорке, соединяющий Манхэттен и Бронкс. Высокая температура воздуха и палящее солнце привели к перегреву, а также вздутию металлического оборудования. В итоге, мост длиной 2 800 футов (примерно 853 м - ред.) оказался непригоден для движения. И его закрыли.

Спасти ситуацию пытались с помощью галлонов воды. Пожарные выливали их на мост прямо с вертолета, пытаясь охладить металл. Однако остыть оборудование смогло лишь к вечеру. И тогда мост на Третьей авеню возобновил работу.

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