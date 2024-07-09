Южная Корея поставит Польше более 800 танков

Сеул поставит Варшаве более 800 южнокорейских танков К2, соответствующее соглашение заключено во вторник, сообщило Агентство по вооружениям Польши, передает Day.Az со ссылкой на Интерфакс.

"9 июля этого года Polska Grupa Zbrojeniowa (PGZ, польский государственный оборонный концерн - прим.ред.) и Hyundai Rotem Company подписали новое соглашение о консорциуме, которое станет основанием для заказа на поставку танков K2PL в Вооруженные силы Польши", - говорится в сообщении.

Там отметили, что "стороны подписали новое соглашение о консорциуме, чтобы адаптироваться к меняющимся условиям будущего порядка и оправдать ожидания, установленные для PGZ SA и Hyundai Rotem Company правительством обеих стран".

В PGZ прокомментировали Агентству по вооружениям, что соглашение "также открывает путь к подписанию дальнейших соглашений, конкретно - направленных на передачу технологий, запуск производства, а также обслуживание поставляемой продукции".

Как напомнили в Агентстве по вооружениям, "в 2022 году между Агентством по вооружению и компанией Hyundai Rotem было подписано рамочное соглашение, которое предусматривает поставку 820 танков К2 в конфигурации K2PL, из них 500 танков K2PL будут изготовлены в Польше".

Новое правительство Польши, победившее в декабре прошлого года на парламентских выборах, неоднократно критиковало планы предшественников в отношении увеличения численности армии и заключенных структурами Минобороны контрактов. В частности, заявлялось о том, что все контракты будут пересмотрены.

Позже новое руководство польского военного ведомства заявило о сохранении высоких расходов на оборону. В утвержденном президентом Польши Анджеем Дудой годовом бюджете расходы на оборону предусмотрены в размере 118 млрд злотых (порядка $29 млрд), что составляет 3,1% от ВВП, запланированного на 2024 год.

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