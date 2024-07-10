ВВС Израиля нанесли удары по форпосту "Хезболлах" на востоке Ливана

Истребители израильских ВВС атаковали форпост шиитской вооруженной милиции "Хезболлах" в городе Наби-Шит, который расположен в 25 км от Баальбека на востоке Ливана.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил телеканал Al Mayadeen.

По его информации, самолеты нанесли пять ракетных ударов по военным объектам шиитских формирований. О последствиях авианалета сведений не приводится. Последний раз ВВС Израиля атаковали позиции "Хезболлах" в этом районе 12 марта, тогда погиб один боец, 11 получили ранения.

Воздушный рейд последовал в ответ на ракетно-минометный обстрел командного пункта 210-й территориальной дивизии "Ха-Башан", который находится в Нафахе на Голанских высотах. Шиитские отряды выпустили по объекту свыше 40 снарядов 9 июля.

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