Страны НАТО на саммите объявят о создании центра по киберзащите

Страны Североатлантического альянса на саммите блока в Вашингтоне объявят о создании нового общего центра по защите от киберугроз.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом сообщается в заявлении администрации президента США Джо Байдена.

"В Вашингтоне союзники объявят о создании нового объединенного центра кибербезопасности, который повысит наш общий уровень информированности и улучшит позиции альянса по идентификации и нейтрализации уязвимостей внутри альянса", - говорится в документе, опубликованном на сайте Белого дома. Как отметили в администрации, страны альянса как никогда раньше используют НАТО "в качестве платформы для обмена информацией о киберугрозах в режиме реального времени".

В Вашингтоне с 9 по 11 июля проходит саммит НАТО. В 2024 году организация отмечает 75-летие со дня подписания Североатлантического договора. По сведениям газеты Nikkei Asia, альянс намерен подписать на саммите первый документ о расширении сотрудничества с Австралией, Новой Зеландией, Республикой Корея и Японией. Соглашение будет предполагать расширение партнерства в области кибербезопасности и борьбы с дезинформацией.

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