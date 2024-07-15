Страны Восточной Европы намерены построить не менее 12 атомных энергоблоков

Страны Восточной Европы планируют возвести не менее 12 энергоблоков атомных электростанций (АЭС), выделив на эти цели около €130 млрд. Об этом сообщило агентство Bloomberg, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Страны - от Чехии до Румынии - разрабатывают планы по реализации инициативы, которую некоторые назвали "крупнейшим проектом века", - отмечается в сообщении. При этом первую энергоустановку могут ввести в эксплуатацию до конца текущего десятилетия. Агентство уточняет, что правительства стран региона также заручились политической поддержкой для строительства новых атомных объектов на фоне стремления Европейского союза достигнуть углеродной нейтральности и снизить зависимость от импорта российского газа. Как утверждается, всего восточноевропейские государства выделят почти €130 млрд на строительство по меньшей мере 12 атомных энергоблоков.

Однако реализация этих планов осложняется препятствиями. По словам некоторых чиновников, пожелавших сохранить анонимность, Восточная Европа испытывает нехватку технических компетенций и финансовых ресурсов для реализации столь масштабных проектов. Учитывая нежелание частных инвесторов брать на себя все риски строительства новых АЭС, решающим фактором станут субсидии ЕС, которые, однако, распределяются на конкурентной основе.

В настоящее время в сообществе строятся только две новые атомные электростанции - в Словакии и Венгрии, поясняет Bloomberg. По прогнозам Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ), к 2050 году совокупная мощность АЭС в мире вырастет как минимум на четверть. По словам главы Росатома Алексея Лихачева, Россия лидирует по количеству строящихся энергоблоков АЭС за границей.

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