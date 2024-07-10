Турция решительно настроена создать коридор безопасности на 40 км вглубь Сирии и Ирака

Турция планирует в рамках мер антитеррора создать в Сирии и Ираке коридор безопасности протяженностью до 40 км. Об этом заявил глава Минобороны Турции Яшар Гюлер в интервью американскому журналу Politico, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Мы полны решимости создать коридор безопасности глубиной 30-40 км вдоль наших границ с Сирией и Ираком и полностью очистить регион от террористов. Мы продолжим операции до тех пор, пока не будет нейтрализован последний террорист", - заявил он. Его высказывания приводит Минобороны Турции.

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