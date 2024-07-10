Директор ЦРУ обсудит в Катаре перемирие в Газе

Директор Центрального разведывательного управления (ЦРУ) США Уильям Бернс проведет в Дохе детальные переговоры по сделке о прекращении огня в секторе Газа. В них примут участие представители Катара, Египта и Израиля.

Как передает Day.Az, об этом сообщил портал Axios, ссылаясь на источники.

По их информации, Бернс, который фактически является делегированным администрацией представителем на переговорах по ситуации в Газе, надеется ликвидировать оставшиеся пробелы в рамках сделки и перейти к более детальным переговорам. На этот раз американские и израильские чиновники более оптимистично оценивают вероятность заключения сделки.

Директор ЦРУ прибыл в столицу Катара во вторник, 9 июля, после переговоров в Каире. Источники сообщили Axios, что в ходе этих контактов был достигнут прогресс в вопросе обеспечения безопасности на границе Египта и сектора Газа, а также возобновления работы контрольно-пропускного пункта "Рафах".

Бернс принимает самое активное участие со стороны США в контактах с Израилем и палестинским радикальным движением ХАМАС. В последние месяцы он неоднократно проводил встречи с руководством израильской разведки "Моссад" и представителями других заинтересованных в сделке сторон.