Нетаньяху настаивает на израильском контроле над зоной у границы Газы с Египтом

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху настаивает на сохранении за Израилем контроля над "Филадельфийским коридором" на границе сектора Газа с Египтом. Об этом сообщила канцелярия премьера, назвав фейком сообщение агентства Reuters о том, что Израиль обсуждает возможность вывода сил из этой зоны, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Премьер-министр настаивает на том, что контроль Израиля останется в "Филадельфийском коридоре". Сообщение информационного агентства Reuters, согласно которому Израиль обсуждает возможность выхода из "Филадельфийского коридора", является фейком", - говорится в заявлении.

В канцелярии добавили, что "соответствующие инструкции премьер дал командам переговорщиков", участвующим в консультациях в Катаре и Египте по сделке об освобождении удерживаемых в секторе Газа заложников, а также довел эту позицию "до представителей США на этой неделе и вчера [11 июля] вечером проинформировал об этом кабинет министров [Израиля]".

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