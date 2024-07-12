Президент Литвы раскрыл курс внешней политики страны
Принесший в Сейме (парламенте) Литвы присягу в качестве президента республики Гитанас Науседа, переизбранный в конце мая на второй срок, подчеркнул необходимость сохранения стратегического курса страны, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.
"Наш курс должен оставаться твердым и последовательным. Таким, какого мы придерживались на протяжении последних лет", - сказал Науседа в инаугурационной речи с трибуны парламента.
Президент подчеркнул важность укрепления безопасности. "Если у нас не будет нашего государства, не будет ничего", - отметил он.
Премьер-министр Ингрида Шимоните, которая на выборах была конкурентом Науседы, с традиционным поздравлением, как это делали прежние премьеры, не выступила. Как утверждала глава правительства, процедурой это не предусмотрено и является свободным выбором главы правительства.
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