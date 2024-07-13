https://news.day.az/world/1674576.html На побережье Турции задержаны 108 нелегальных мигрантов
На побережье Турции задержаны 108 нелегальных мигрантов
На побережье провинции Мугла в Турции задержаны 108 нелегальных мигрантов и трое подозреваемых в контрабанде людей.
Как передает Day.Az, 82 из этих лиц были задержаны в районе Милас и 26 в районе Фетхие провинции Мугла. Восемь из этих лиц, пытавшихся нелегально переправиться из Турции в другую страну на резиновых и парусных лодках, являются несовершеннолетними.
В ходе операции по задержанию мигрантов были задержаны трое подозреваемых, которые предположительно помогали им.
Эта группа из 108 иностранцев была передана Управлению по миграции Турции.
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