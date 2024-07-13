На побережье Турции задержаны 108 нелегальных мигрантов

На побережье провинции Мугла в Турции задержаны 108 нелегальных мигрантов и трое подозреваемых в контрабанде людей.

Как передает Day.Az, 82 из этих лиц были задержаны в районе Милас и 26 в районе Фетхие провинции Мугла. Восемь из этих лиц, пытавшихся нелегально переправиться из Турции в другую страну на резиновых и парусных лодках, являются несовершеннолетними.

В ходе операции по задержанию мигрантов были задержаны трое подозреваемых, которые предположительно помогали им.

Эта группа из 108 иностранцев была передана Управлению по миграции Турции.

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