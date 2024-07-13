https://news.day.az/world/1674658.html Маск проспонсировал избирательную кампанию Трампа
Маск проспонсировал избирательную кампанию Трампа
Американский бизнесмен, мультимиллиардер Илон Маск совершил большое пожертвование на предвыборную кампанию Дональда Трампа. Об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на источники в окружении предпринимателя, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.
"Маск сделал пожертвование в <...> комитет политических действий, работающий над избранием Дональда Трампа в Белый дом", - сообщил источник агентства.
Отмечается, что Маск никогда не скрывал своих предпочтений и того, что собирается поддержать Трампа в ходе президентской гонки.
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