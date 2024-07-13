Маск проспонсировал избирательную кампанию Трампа

Американский бизнесмен, мультимиллиардер Илон Маск совершил большое пожертвование на предвыборную кампанию Дональда Трампа. Об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на источники в окружении предпринимателя, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

"Маск сделал пожертвование в <...> комитет политических действий, работающий над избранием Дональда Трампа в Белый дом", - сообщил источник агентства.

Отмечается, что Маск никогда не скрывал своих предпочтений и того, что собирается поддержать Трампа в ходе президентской гонки.

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