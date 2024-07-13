Швеция и Нью-Йорк будут сотрудничать в области обороны

Министр обороны Швеции Пол Йонсон подписал письмо о намерениях в отношении сотрудничества между Швецией и штатом Нью-Йорк. С американской стороны подпись поставил заместитель секретаря общей безопасности штата Маркос Солер, сообщает шведская правительственная канцелярия, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

Сотрудничество будет осуществляться в рамках американской Программы государственного партнерства (State Partnership Program, SPP). "Договор со штатом Нью-Йорк является дальнейшим укреплением сотрудничества Швеции и США в военной сфере. Оно способствует расширению обмена между Вооруженными силами [Швеции] и Национальной гвардией Нью-Йорка, что повышает обороноспособность", - заявил по этому поводу шведский министр.

В апреле 2023 года правительство королевства подало заявку на включение в программу SPP, а в июне этого года министр обороны США принял решение предложить Швеции сотрудничество со штатом Нью-Йорк. Оно "будет осуществляться с учетом потребностей обеих сторон, имея общей целью укрепление их обороноспособности". Это может включать обмен концепциями, идеями и опытом, проведение совместных учений или участие в учениях друг друга, говорится в пресс-релизе шведского военного ведомства. Для обеспечения качественного взаимодействия американская сторона направит в посольство США в Стокгольме офицера связи.

Американская Программа государственного партнерства была создана в 1993 году и охватывает 54 штата и территорий, которые сегодня сотрудничают примерно со ста государствами мира. В частности, партнером соседней Норвегии является штат Миннесота, а Финляндии - Вирджиния.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp и будьте в курсе главных новостей!