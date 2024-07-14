https://news.day.az/world/1674766.html Трамп проходит медосмотр после стрельбы на митинге в Пенсильвании
Трамп проходит медосмотр после стрельбы на митинге в Пенсильвании
Бывший президент США Дональд Трамп проходит медицинский осмотр после того, как пострадал во время стрельбы на митинге своих сторонников в штате Пенсильвания.
Как сообщила в субботу газета The New York Times, с ним все в порядке, передает Day.Az.
В заявлении представителя Трампа Стивена Чуна, которое приводит издание, говорится, что с бывшим американским лидером, который претендует на выдвижение кандидатом в президенты от Республиканской партии, "все в порядке и он проходит осмотр в местном медицинском учреждении".
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