Трамп проходит медосмотр после стрельбы на митинге в Пенсильвании

Бывший президент США Дональд Трамп проходит медицинский осмотр после того, как пострадал во время стрельбы на митинге своих сторонников в штате Пенсильвания.

Как сообщила в субботу газета The New York Times, с ним все в порядке, передает Day.Az.

В заявлении представителя Трампа Стивена Чуна, которое приводит издание, говорится, что с бывшим американским лидером, который претендует на выдвижение кандидатом в президенты от Республиканской партии, "все в порядке и он проходит осмотр в местном медицинском учреждении".

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp и будьте в курсе главных новостей!