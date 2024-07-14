Что известно о покушении на Трампа

Выстрелы прозвучали во время публичного выступления перед сторонниками экс-президента США Дональда Трампа в штате Пенсильвания.

Трампа с окровавленным ухом увела Секретная служба.

Day.Az со ссылкой на ТАСС рассказывает, что известно о происшествии.

Звуки стрельбы

- Во время выступления Трампа прозвучали звуки выстрелов. После чего он упал, и его закрыла Секретная служба.

- На трансляции выступления было видно, что у экс-президента кровь на правом ухе.

- Стрелок ликвидирован. По меньшей мере погиб один из сторонников Трампа.

- После покушения Трамп был доставлен в больницу, его жизни ничего не угрожает.

- Правоохранительные органы начали расследование инцидента.

Реакция президента США

- Президент США Джо Байден заявил, что в стране нет места насилию.

- Он осудил стрельбу на митинге, призвал граждан США к единению.

- Президент заявил, что ждет дополнительной информации о стрельбе, рад, что Трамп жив.

Реакция в мире

- Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель осудил инцидент.

- Президент Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор также осудил инцидент.

- Офис президента Аргентины Хавьера Милея назвал инцидент покушением на демократию.

- Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан выразил поддержку Трампу.

- Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва назвал инцидент неприемлемым.