Что известно о покушении на Трампа - ПОСЛЕДНИЕ ДАННЫЕ
Выстрелы прозвучали во время публичного выступления перед сторонниками экс-президента США Дональда Трампа в штате Пенсильвания.
Трампа с окровавленным ухом увела Секретная служба.
Day.Az со ссылкой на ТАСС рассказывает, что известно о происшествии.
Звуки стрельбы
- Во время выступления Трампа прозвучали звуки выстрелов. После чего он упал, и его закрыла Секретная служба.
- На трансляции выступления было видно, что у экс-президента кровь на правом ухе.
- Стрелок ликвидирован. По меньшей мере погиб один из сторонников Трампа.
- После покушения Трамп был доставлен в больницу, его жизни ничего не угрожает.
- Правоохранительные органы начали расследование инцидента.
Реакция президента США
- Президент США Джо Байден заявил, что в стране нет места насилию.
- Он осудил стрельбу на митинге, призвал граждан США к единению.
- Президент заявил, что ждет дополнительной информации о стрельбе, рад, что Трамп жив.
Реакция в мире
- Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель осудил инцидент.
- Президент Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор также осудил инцидент.
- Офис президента Аргентины Хавьера Милея назвал инцидент покушением на демократию.
- Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан выразил поддержку Трампу.
- Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва назвал инцидент неприемлемым.
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