ЦАХАЛ нанес удар по командному центру в Сирии

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) нанесла удары по военному командному центру и объектам военной инфраструктуры в Сирии. Об этом сообщила пресс-служба армии в Telegram-канале, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

"Сирийский режим несет ответственность за все террористические действия, происходящие на его территории, и будет привлечен к ответственности за это", - говорится в сообщении.

В пресс-службе израильской армии пояснили, что удар был нанесен в ответ на атаку беспилотников, которая исходила с сирийской территории и была перехвачена недалеко от южного курортного города Эйлат.

По данным ЦАХАЛ, были поражены объекты, которые использовались подразделением противовоздушной обороны сирийских вооруженных сил. В пресс-службе отметили, что за все террористические действия, происходящие на территории Сирии, и будет привлечен к ответственности за это.

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