Переживший покушение премьер Словакии прокомментировал нападение на Трампа

Переживший покушение премьер-министр Словакии Роберт Фицо прокомментировал нападение на бывшего президента США и кандидата на предстоящих выборах Дональда Трампа. Об этом он высказался на своей странице в Facebook, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Фицо отметил, что политические оппоненты Трампа подстрекают общество, пока "какой-то бедняга" не берется за оружие. По словам премьера Словакии, сценарий стрельбы в США "под копирку", как в его стране.

Политик предположил, что далее можно ждать заявлений "о необходимости примирения, спокойствия и прощения".

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