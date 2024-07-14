ФБР подтвердило установление личности причастного к покушению на Трампа

Федеральное бюро расследований (ФБР) США подтвердило, что смогло установить личность причастного к покушению на экс-президента Дональда Трампа на митинге 13 июля, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"ФБР идентифицировало 20-летнего Томаса Мэттью Крукса из Бетел-Парк, штат Пенсильвания, как причастного к попытке убийства бывшего президента Дональда Трампа 13 июля в Батлере, штат Пенсильвания", - говорится в заявлении бюро.

Покушение на Трампа произошло 13 июля на предвыборном митинге в штате Пенсильвания. Экс-президент был ранен, но его жизнь находится вне опасности, ранение было легким - задето ухо. В результате стрельбы, открытой в сторону Трампа, погиб один из его сторонников. Нападавший убит сотрудниками Секретной службы, которая охраняет бывшего президента.