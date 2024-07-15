Секретная служба США усилила охрану Трампа

Секретная служба США усилила охрану бывшего президента Дональда Трампа до конца избирательной кампании после покушения на митинге в штате Пенсильвания. Об этом говорится в заявлении ее директора Ким Читл, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Помимо дополнительных мер по усилению безопасности, которые мы распространили в июне на бывшего президента Трампа, мы также внесли изменения в его охрану с субботы (со дня совершения покушения - прим. ТАСС), чтобы обеспечить его постоянную защиту на съезде [Республиканской партии] и до конца предвыборной кампании", - указала Читл.

По оценкам главы ведомства, оперативность сотрудников Службы позволила быстро ликвидировать стрелка и принять меры для дальнейшего обеспечения безопасности политика.

Секретная служба США пересмотрела и усилила меры безопасности на съезде Республиканской партии в Милуоки (штат Висконсин), сообщила глава ведомства.

"Я уверена в плане по обеспечению безопасности, который разработали наш координатор [по вопросам безопасности] съезда Республиканской партии и наши партнеры. Мы пересмотрели его и усилили [меры безопасности] в свете устроенной в субботу стрельбы [на митинге экс-президента США Дональда Трампа]", - рассказала Читл.

Взаимодействие с другими ведомствами

Секретная служба США намерена взаимодействовать с другими ведомствами, чтобы в дальнейшем пресекать инциденты, подобные покушению на бывшего президента Дональда Трампа в ходе выступления на митинге в штате Пенсильвания, отметила директор.

"Секретная служба работает со всеми задействованными федеральными, региональными и местными ведомствами, чтобы понять, что произошло, как это [покушение] произошло и как мы можем предотвратить повторение подобного инцидента", - заявила Читл.

14 июля газета New York Post сообщила, что Трамп перемещается по территории США лишь с малой частью охраны по сравнению с числом сотрудников безопасности, сопровождающих действующих глав государств. Охрана экс-президента не получает от американского правительства сил и средств, чтобы противодействовать возможным атакам снайперов и обеспечивать его безопасность с воздуха.

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