Египет опроверг данные о договоре с Израилем

Египетские власти опровергли информацию о якобы имеющихся договоренностях с израильской стороной по вопросу о Филадельфийском коридоре - полосе безопасности на границе между сектором Газа и египетской территорией.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, Об этом сообщил телеканал "Аль-Кахира аль-Ихбария".

Как указал телеканалу высокопоставленный источник в египетских властных структурах, "сведения о существовании каких-либо соглашений или договоренностей между Египтом и Израилем относительно Филадельфийского коридора ложны и не имеют под собой оснований".

Он добавил, что Египет подтверждает свою позицию "о необходимости полного выхода Израиля из Филадельфийского коридора". Кроме того, отметил источник, Каир настаивает на безоговорочном "выводе израильских сил с палестинской стороны контрольно-пропускного пункта "Рафах", что является основным условием для возобновления деятельности наземного перехода".

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp и будьте в курсе главных новостей!