В Белом доме до последнего момента не знали о решении Байдена прекратить борьбу за переизбрание

Сотрудники аппарата президента США Джо Байдена были не в курсе его решения прекратить борьбу за президентское кресло почти до момента публикации его заявления.

Как передает Day.Az со ссылкой на Интерфакс, об этом сообщает в воскресенье телеканал ABC News со ссылкой на источники.

"Члены аппарата, которые работают на президента Байдена и вице-президента Камалу Харрис не имели никаких данных о том, что Байден принял решение выйти из президентской гонки", - говорится в сообщении.

Согласно источникам CNN, Байден сообщил даже "самым высокопоставленным сотрудникам своей команды" о своем решении "почти в тот момент, как было опубликовано соответствующее заявление".

Кроме того, по данным CNN, Байден провел телефонный разговор с Харрис ранее в воскресенье. Однако, когда именно состоялся разговор - до или после объявления Байдена, не указывается.

Ранее Байден объявил, что прекращает борьбу за президентское кресло. Он также призвал утвердить вице-президента США Харрис кандидатом в президенты от демократов.

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