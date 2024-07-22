В Пакистане приступили к выполнению новой антитеррористической стратегии

Вооруженные силы Пакистана приступили к выполнению новой национальной антитеррористической стратегии "Азм-и-Истехкам" ("Решительность и стабильность"). Об этом заявил на пресс-конференции в Равалпинди генеральный директор Межведомственного управления по связям с общественностью (ISPR) министерства обороны генерал-лейтенант Ахмед Шариф Чаудхри, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Азм-и-Истехкам" проводится в ответ на рост террористических атак на Пакистан с территории Афганистана, которые с начала 2024 года увеличились на 88%. Ответственность за большинство погибших в результате вылазок террористов несет запрещенная группировка "Техрик-и-Талибан Пакистан" - самая активная антипакистанская террористическая организация в Афганистане", - подчеркнул глава ISPR.

"Азм-и-Истехкам" является комплексной контртеррористической кампанией, а не обычной военной операцией. "Стратегия реализуется в соответствии с Национальным планом антитеррористических действий, в рамках "Азм-и-Истехкам", в настоящее время в Пакистане правоохранительные органы ежедневно проводят 122 операции против террористов и их пособников", - сообщил Чаудхри.

25 июня федеральное правительство Пакистана одобрило проведение "Азм-и-Истехкам". Секретариат премьер-министра Шахбаза Шарифа заявил, что кампания направлена на обеспечение национальной безопасности и ставит целью расширение борьбы с терроризмом как внутри страны, так и с его внешней угрозой из Афганистана. Стратегия включает политические и дипломатические усилия в этом направлении.

Как отмечают местные СМИ, власти Пакистана приняли решение о проведении "Азм-и-Истехкам" сразу после того, как в руководстве Китая назвали обеспечение безопасности главной проблемой, угрожающей реализации ключевого проекта двустороннего сотрудничества по созданию Китайско-пакистанского экономического коридора.

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