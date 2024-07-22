https://news.day.az/world/1676598.html Израиль нанес удары по объектам "Хезболлах" на юге Ливана
Израиль нанес удары по объектам "Хезболлах" на юге Ливана
Израильские ВВС нанесли очередную серию ударов по военным объектам шиитской организации "Хезболлах" на юге Ливана.
Как передает Day.Az, об этом сообщили в пресс-службе армии Израиля.
Воздушные атаки были направлены на "объекты террористической инфраструктуры" "Хезболлах" в районах населенных пунктов Айта-эш-Шаб, Ятера, Хиам и Ханин на юге Ливана.
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