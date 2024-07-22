Израиль нанес удары по объектам "Хезболлах" на юге Ливана

Израильские ВВС нанесли очередную серию ударов по военным объектам шиитской организации "Хезболлах" на юге Ливана.

Как передает Day.Az, об этом сообщили в пресс-службе армии Израиля.

Воздушные атаки были направлены на "объекты террористической инфраструктуры" "Хезболлах" в районах населенных пунктов Айта-эш-Шаб, Ятера, Хиам и Ханин на юге Ливана.

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